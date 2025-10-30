Yritysluettelo
XPENG Motors 小鹏汽车
XPENG Motors 小鹏汽车 Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in United States XPENG Motors 小鹏汽车:ssa on yhteensä $300K per year. Katso XPENG Motors 小鹏汽车:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/30/2025

Mediaanipalkka
company icon
XPENG Motors 小鹏汽车
Software Engineer
Los Angeles - Orange County
Yhteensä vuodessa
$300K
Taso
L5
Peruspalkka
$200K
Stock (/yr)
$100K
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
2-4 Vuotta
Vuotta kokemusta
5-10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä XPENG Motors 小鹏汽车?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

XPENG Motors 小鹏汽车-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä XPENG Motors 小鹏汽车 in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $430,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä XPENG Motors 小鹏汽车 Ohjelmistosuunnittelija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $280,000.

Muut resurssit