Myynti keskimääräinen kokonaiskorvaus in Netherlands XPENG Motors 小鹏汽车:ssa vaihtelee €43.3K ja €60.3K per year välillä. Katso XPENG Motors 小鹏汽车:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/30/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

€46.4K - €54.6K
Netherlands
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
€43.3K€46.4K€54.6K€60.3K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

XPENG Motors 小鹏汽车-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Myynti roolille yrityksessä XPENG Motors 小鹏汽车 in Netherlands on vuosittainen kokonaiskorvaus €60,264. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä XPENG Motors 小鹏汽车 Myynti roolille in Netherlands ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €43,266.

Muut resurssit