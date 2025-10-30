Yritysluettelo
XPENG Motors 小鹏汽车
XPENG Motors 小鹏汽车 Asiakaspalvelu Palkat

Asiakaspalvelu keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States XPENG Motors 小鹏汽车:ssa vaihtelee $180K ja $246K per year välillä. Katso XPENG Motors 小鹏汽车:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/30/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$193K - $234K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$180K$193K$234K$246K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

XPENG Motors 小鹏汽车-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Asiakaspalvelu roolille yrityksessä XPENG Motors 小鹏汽车 in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $246,311. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä XPENG Motors 小鹏汽车 Asiakaspalvelu roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $180,487.

Muut resurssit