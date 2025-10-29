Yritysluettelo
Ohjelmistokehityspäällikkö mediaanikorvaus in Brazil XP:ssa on yhteensä R$591K per year. Katso XP:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/29/2025

Mediaanipalkka
company icon
XP
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Yhteensä vuodessa
R$591K
Taso
L5
Peruspalkka
R$201K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$391K
Vuotta yrityksessä
2-4 Vuotta
Vuotta kokemusta
11+ Vuotta
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä XP in Brazil on vuosittainen kokonaiskorvaus R$1,055,554. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä XP Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in Brazil ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on R$533,892.

