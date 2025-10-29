Yritysluettelo
XP
XP Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Brazil XP:ssa on yhteensä R$112K per year. Katso XP:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/29/2025

Mediaanipalkka
company icon
XP
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Yhteensä vuodessa
R$112K
Taso
L3
Peruspalkka
R$79.3K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$32.9K
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
3 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä XP?
Block logo
+R$319K
Robinhood logo
+R$489K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$192K
Verily logo
+R$121K
Uusimmat palkkailmoitukset
Backend-ohjelmistokehittäjä

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä XP in Brazil on vuosittainen kokonaiskorvaus R$340,853. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä XP Ohjelmistosuunnittelija roolille in Brazil ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on R$115,552.

