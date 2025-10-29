Ohjelmistosuunnittelija korvaus in United States Xilinx:ssa vaihtelee $153K per year E3 -tasolta $362K per year E8 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $280K. Katso Xilinx:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/29/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
E3
$153K
$110K
$32.5K
$10K
E4
$155K
$128K
$16.7K
$10.3K
E5
$170K
$132K
$23.6K
$13.9K
E6
$224K
$158K
$48.8K
$17.3K
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Xilinx-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)