Xilinx
Xilinx Liiketoiminta-analyytikko Palkat

Liiketoiminta-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Xilinx:ssa vaihtelee $102K ja $145K per year välillä. Katso Xilinx:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/29/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$117K - $136K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$102K$117K$136K$145K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Xilinx-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoiminta-analyytikko roolille yrityksessä Xilinx in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $145,080. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Xilinx Liiketoiminta-analyytikko roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $101,680.

Muut resurssit