Xiaomi
Xiaomi Palkat

Xiaomi:n palkka vaihtelee $19,587 kokonaiskorvauksena vuodessa Kyberturvallisuusanalyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $522,375 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan.

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $43.6K
Kirjanpitäjä
$49.8K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$124K

Liiketoimintakehitys
$106K
Asiakaspalvelu
$24.1K
Laitteistoinsinööri
$56.5K
Markkinointi
$197K
Tuotepäällikkö
$69.8K
Projektipäällikkö
$45.3K
Myynti
$51.3K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$19.6K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$522K
Ratkaisuarkkitehti
$236K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$47.1K
UKK

The highest paying role reported at Xiaomi is Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $522,375. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Xiaomi is $53,899.

