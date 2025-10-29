Yritysluettelo
Xero UX-tutkija Palkat

UX-tutkija keskimääräinen kokonaiskorvaus in Australia Xero:ssa vaihtelee A$87.8K ja A$120K per year välillä. Katso Xero:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/29/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

A$94K - A$114K
Australia
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
A$87.8KA$94KA$114KA$120K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Xero-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus UX-tutkija roolille yrityksessä Xero in Australia on vuosittainen kokonaiskorvaus A$119,799. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Xero UX-tutkija roolille in Australia ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on A$87,784.

Muut resurssit