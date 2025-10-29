Yritysluettelo
Xero
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Kokonaispalkkiot

  • Kaikki Kokonaispalkkiot -palkat

Xero Kokonaispalkkiot Palkat

Kokonaispalkkiot keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Xero:ssa vaihtelee $208K ja $295K per year välillä. Katso Xero:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/29/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$235K - $268K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$208K$235K$268K$295K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Kokonaispalkkiot ilmoitustas yrityksessä Xero avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Xero-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Kokonaispalkkiot tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Kokonaispalkkiot roolille yrityksessä Xero in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $295,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Xero Kokonaispalkkiot roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $207,500.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Xero ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Ciena
  • Global Payments
  • Limelight Networks
  • Meltwater
  • Cognizant
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit