Xero
Xero Ohjelmistokehityspäällikkö Palkat

Ohjelmistokehityspäällikkö mediaanikorvaus in Canada Xero:ssa on yhteensä CA$201K per year. Katso Xero:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/29/2025

Mediaanipalkka
company icon
Xero
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Yhteensä vuodessa
CA$201K
Taso
hidden
Peruspalkka
CA$179K
Stock (/yr)
CA$22.2K
Bonus
CA$0
Vuotta yrityksessä
5-10 Vuotta
Vuotta kokemusta
11+ Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Xero?
+CA$80.5K
+CA$124K
+CA$27.8K
+CA$48.6K
+CA$30.5K
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Xero-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä Xero in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$233,126. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Xero Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$200,900.

Muut resurssit