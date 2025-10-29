Yritysluettelo
Xero
Xero Myynti Palkat

Myynti keskimääräinen kokonaiskorvaus in Singapore Xero:ssa vaihtelee SGD 99.1K ja SGD 135K per year välillä. Katso Xero:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/29/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

SGD 106K - SGD 128K
Singapore
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
SGD 99.1KSGD 106KSGD 128KSGD 135K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Xero-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Myynti roolille yrityksessä Xero in Singapore on vuosittainen kokonaiskorvaus SGD 135,199. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Xero Myynti roolille in Singapore ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on SGD 99,068.

