Katso Xero:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/29/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

A$110K - A$128K
Australia
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
A$97.3KA$110KA$128KA$141K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Xero-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Rekrytoija roolille yrityksessä Xero in Australia on vuosittainen kokonaiskorvaus A$141,207. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Xero Rekrytoija roolille in Australia ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on A$97,302.

