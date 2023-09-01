Yritysluettelo
Xe.com
Xe.com Palkat

Xe.com:n palkka vaihtelee $54,170 kokonaiskorvauksena vuodessa Liiketoiminta-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $58,133 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Xe.com. Viimeksi päivitetty: 11/29/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $58.1K
Liiketoiminta-analyytikko
$54.2K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Xe.com on Ohjelmistosuunnittelija vuosittaisella kokonaiskorvauksella $58,133. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Xe.com ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $56,151.

