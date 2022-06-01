Yritysluettelo
WSO2 Palkat

WSO2:n palkka vaihtelee $7,914 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-asiantuntija -tehtävässä alemman pään mukaan $203,975 Ratkaisuarkkitehti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä WSO2. Viimeksi päivitetty: 9/2/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $20K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Data-asiantuntija
$7.9K
Ratkaisuarkkitehti
$204K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä WSO2 on Ratkaisuarkkitehti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $203,975. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä WSO2 ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $20,028.

