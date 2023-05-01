Yritysluettelo
Wrk
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Wrk Palkat

Wrk:n palkka vaihtelee $69,589 kokonaiskorvauksena vuodessa Liiketoiminta-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $109,065 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Wrk. Viimeksi päivitetty: 9/2/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Liiketoiminta-analyytikko
$69.6K
Tuotesuunnittelija
$101K
Myynti
$88.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Ohjelmistoinsinööri
$73.3K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$109K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

The highest paying role reported at Wrk is Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $109,065. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Wrk is $88,150.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Wrk ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Stripe
  • Roblox
  • Apple
  • SoFi
  • Microsoft
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit