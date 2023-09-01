Yritysluettelo
Woundtech
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Woundtech Palkat

Woundtech:n palkka vaihtelee $5,213 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalvelu -tehtävässä alemman pään mukaan $203,975 Liiketoimintakehitys -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Woundtech. Viimeksi päivitetty: 9/2/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Liiketoimintakehitys
$204K
Asiakaspalvelu
$5.2K
Ohjelmapäällikkö
$189K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Woundtech on Liiketoimintakehitys at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $203,975. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Woundtech ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $189,050.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Woundtech ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Dropbox
  • Square
  • Apple
  • Intuit
  • Tesla
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit