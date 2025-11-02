Yritysluettelo
Workday
Workday Tekninen kirjoittaja Palkat

Tekninen kirjoittaja korvaus in United States Workday:ssa on yhteensä $118K per year P2 -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $136K. Katso Workday:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$118K
$105K
$12.5K
$0
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Uusimmat palkkailmoitukset
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Workday-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tekninen kirjoittaja roolille yrityksessä Workday in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $168,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Workday Tekninen kirjoittaja roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $121,750.

