Ohjelmistosuunnittelija korvaus in United States Workday:ssa vaihtelee $139K per year P1 -tasolta $579K per year P6 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $265K. Katso Workday:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
P1
$139K
$120K
$12.7K
$7.2K
P2
$165K
$135K
$21.2K
$8.8K
P3
$222K
$165K
$46.8K
$9.3K
P4
$294K
$205K
$70.6K
$18.1K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
Palkkoja ei löytynyt
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Workday-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)
