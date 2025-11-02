Yritysluettelo
Workday
Workday Ohjelmapäällikkö Palkat

Ohjelmapäällikkö korvaus in United States Workday:ssa vaihtelee $139K per year P2 -tasolta $261K per year P5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $224K. Katso Workday:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
P1
Associate PM
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Senior Associate PM
$139K
$114K
$14.7K
$10.5K
P3
Program Manager
$189K
$146K
$31.8K
$11.4K
P4
Senior PM
$246K
$180K
$48.8K
$17K
Uusimmat palkkailmoitukset
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Workday-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmapäällikkö roolille yrityksessä Workday in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $335,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Workday Ohjelmapäällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $237,800.

