Tuotesuunnittelija korvaus in United States Workday:ssa vaihtelee $153K per year P2 -tasolta $277K per year P5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $223K. Katso Workday:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$153K
$118K
$28.8K
$5.4K
P3
$196K
$144K
$40.2K
$11.1K
P4
$309K
$190K
$102K
$17.7K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Workday-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)
