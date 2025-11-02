Yritysluettelo
Workday
Workday
Workday Tuotesuunnittelupäällikkö Palkat

Katso Workday:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

DKK 1.37M - DKK 1.6M
Denmark
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
DKK 1.21MDKK 1.37MDKK 1.6MDKK 1.76M
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Don't get lowballed

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Workday-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotesuunnittelupäällikkö roolille yrityksessä Workday in Denmark on vuosittainen kokonaiskorvaus DKK 1,758,552. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Workday Tuotesuunnittelupäällikkö roolille in Denmark ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on DKK 1,211,775.

