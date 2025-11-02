Yritysluettelo
Workday Talousanalyytikko Palkat

Talousanalyytikko mediaanikorvaus in United States Workday:ssa on yhteensä $294K per year. Katso Workday:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025

Mediaanipalkka
company icon
Workday
Principal Procurement Manager
San Francisco, CA
Yhteensä vuodessa
$294K
Taso
P5
Peruspalkka
$218K
Stock (/yr)
$50K
Bonus
$26K
Vuotta yrityksessä
5 Vuotta
Vuotta kokemusta
10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Workday?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Uusimmat palkkailmoitukset
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Workday-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Talousanalyytikko roolille yrityksessä Workday in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $626,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Workday Talousanalyytikko roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $276,800.

