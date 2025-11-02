Yritysluettelo
Workday
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Automaatioinsinööri

  • Kaikki Automaatioinsinööri -palkat

Workday Automaatioinsinööri Palkat

Automaatioinsinööri keskimääräinen kokonaiskorvaus in Ireland Workday:ssa vaihtelee €121K ja €173K per year välillä. Katso Workday:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

€139K - €163K
Ireland
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
€121K€139K€163K€173K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Automaatioinsinööri ilmoitustas yrityksessä Workday avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi

Block logo
+€50.6K
Robinhood logo
+€77.7K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Workday-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Automaatioinsinööri tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Automaatioinsinööri roolille yrityksessä Workday in Ireland on vuosittainen kokonaiskorvaus €173,095. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Workday Automaatioinsinööri roolille in Ireland ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €121,314.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Workday ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Palantir
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit