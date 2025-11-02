Liiketoiminta-analyytikko korvaus in United States Workday:ssa vaihtelee $147K per year P2 -tasolta $336K per year P5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $180K. Katso Workday:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$147K
$120K
$20K
$7K
P3
$158K
$131K
$15K
$12.2K
P4
$188K
$156K
$22.1K
$10.3K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Workday-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)