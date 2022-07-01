Wisk Palkat

Wisk:n palkka vaihtelee $100,500 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $232,155 Laitteistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Wisk. Viimeksi päivitetty: 9/11/2025
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.