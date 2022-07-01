Yritysluettelo
Wisk
Wisk Palkat

Wisk:n palkka vaihtelee $100,500 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $232,155 Laitteistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Wisk. Viimeksi päivitetty: 9/11/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $176K
Ilmailu- ja avaruusinsinööri
$153K
Laitteistoinsinööri
$232K

Henkilöstöhallinto
$133K
Koneinsinööri
$216K
Tuotesuunnittelija
$101K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Wisk on Laitteistoinsinööri at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $232,155. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Wisk ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $164,130.

