WisdomTree Palkat

WisdomTree:n palkka vaihtelee $85,570 kokonaiskorvauksena vuodessa Hallinnollinen assistentti -tehtävässä alemman pään mukaan $338,300 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä WisdomTree. Viimeksi päivitetty: 9/11/2025

$160K

Hallinnollinen assistentti
$85.6K
Liiketoiminta-analyytikko
$151K
Data-analyytikko
$87.4K

Tuotepäällikkö
$338K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä WisdomTree on Tuotepäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $338,300. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä WisdomTree ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $119,093.

