Wildlife Studios
Wildlife Studios Palkat

Wildlife Studios:n palkka vaihtelee $19,813 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $767,820 Tuotesuunnittelupäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Wildlife Studios. Viimeksi päivitetty: 10/17/2025

Ohjelmistoinsinööri
Median $19.8K

Videopeli-ohjelmistoinsinööri

Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $108K
Liiketoiminta-analyytikko
$43.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Data-analyytikko
$39.5K
Data-asiantuntija
$177K
Tuotesuunnittelija
$23.2K
Tuotesuunnittelupäällikkö
$768K
Tuotepäällikkö
$26.1K
Ohjelmapäällikkö
$105K
Projektipäällikkö
$130K
Rekrytoija
$22.3K
Ratkaisuarkkitehti
$23.1K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Wildlife Studios on Tuotesuunnittelupäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $767,820. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Wildlife Studios ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $41,538.

