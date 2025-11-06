Yritysluettelo
WeTransfer
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistosuunnittelija

  • Kaikki Ohjelmistosuunnittelija -palkat

  • Greater Amsterdam Area

WeTransfer Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Greater Amsterdam Area

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Greater Amsterdam Area WeTransfer:ssa on yhteensä €90.7K per year. Katso WeTransfer:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Mediaanipalkka
company icon
WeTransfer
Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
Yhteensä vuodessa
€90.7K
Taso
Senior I
Peruspalkka
€90.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Vuotta yrityksessä
2-4 Vuotta
Vuotta kokemusta
11+ Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä WeTransfer?
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat
Harjoittelupalkat

Osallistu

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistosuunnittelija tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

Sisältyvät nimikkeet

Lähetä uusi nimike

Backend-ohjelmistokehittäjä

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä WeTransfer in Greater Amsterdam Area on vuosittainen kokonaiskorvaus €138,432. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä WeTransfer Ohjelmistosuunnittelija roolille in Greater Amsterdam Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €90,671.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle WeTransfer ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Sendbird
  • Mendix
  • Branding Brand
  • Adyen
  • Hootsuite
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit