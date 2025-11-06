Yritysluettelo
Western Union
Western Union Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Pune Metropolitan Region

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Pune Metropolitan Region Western Union:ssa on yhteensä ₹1.85M per year. Katso Western Union:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Mediaanipalkka
company icon
Western Union
DevOps Engineer
Pune, MH, India
Yhteensä vuodessa
₹1.85M
Taso
Junior
Peruspalkka
₹1.85M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
6 Vuotta
Uusimmat palkkailmoitukset
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Western Union in Pune Metropolitan Region on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹3,030,526. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Western Union Ohjelmistosuunnittelija roolille in Pune Metropolitan Region ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹1,846,136.

