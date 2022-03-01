Yritysluettelo
Western Governors University
Western Governors University Palkat

Western Governors University:n palkka vaihtelee $131,340 kokonaiskorvauksena vuodessa Rekrytoija -tehtävässä alemman pään mukaan $154,400 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Western Governors University. Viimeksi päivitetty: 11/17/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $154K
Tuotepäällikkö
Median $135K
Rekrytoija
$131K

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Western Governors University on Ohjelmistosuunnittelija vuosittaisella kokonaiskorvauksella $154,400. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Western Governors University ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $135,000.

