WEKA Palkat

WEKA:n palkka vaihtelee $145,884 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $323,375 Liiketoimintakehitys -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä WEKA. Viimeksi päivitetty: 9/20/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $146K
Liiketoimintakehitys
$323K
Myynti
$225K

Ohjelmistokehityspäällikkö
$322K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä WEKA on Liiketoimintakehitys at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $323,375. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä WEKA ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $273,905.

