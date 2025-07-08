Yritysluettelo
Weigel Broadcasting
Weigel Broadcasting Palkat

Weigel Broadcasting:n mediaaripalkka on $78,400 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä . Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Weigel Broadcasting. Viimeksi päivitetty: 11/27/2025

Ohjelmistosuunnittelija
$78.4K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Weigel Broadcasting on Ohjelmistosuunnittelija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $78,400. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Weigel Broadcasting ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $78,400.

Muut resurssit

