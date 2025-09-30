Yritysluettelo
Waymo Tekninen ohjelmapäällikkö Palkat sijainnissa San Francisco Bay Area

Tekninen ohjelmapäällikkö korvaus in San Francisco Bay Area Waymo:ssa vaihtelee $254K per year L4 -tasolta $443K per year L6 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in San Francisco Bay Area on yhteensä $495K. Katso Waymo:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Vertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$254K
$179K
$46.3K
$28.4K
L5
$347K
$198K
$110K
$39.2K
L6
$443K
$252K
$142K
$50K
Näytä 3 Lisää tasoja
Vertaa tasoja

Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
WMU

Waymo-yhtiössä WMUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

WMUs are Waymo's version of RSUs



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tekninen ohjelmapäällikkö roolille yrityksessä Waymo in San Francisco Bay Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $515,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Waymo Tekninen ohjelmapäällikkö roolille in San Francisco Bay Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $313,000.

