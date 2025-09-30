Ohjelmistoinsinööri korvaus in Poland Waymo:ssa vaihtelee PLN 80.1K per year L3 -tasolta PLN 97.1K per year L4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Poland on yhteensä PLN 87K. Katso Waymo:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L3
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Waymo-yhtiössä WMUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)
WMUs are Waymo's version of RSUs
