Waymo
Waymo Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Poland

Ohjelmistoinsinööri korvaus in Poland Waymo:ssa vaihtelee PLN 80.1K per year L3 -tasolta PLN 97.1K per year L4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Poland on yhteensä PLN 87K. Katso Waymo:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L3
(Lähtötaso)
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
PLN 160K

Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
WMU

Waymo-yhtiössä WMUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Sisältyvät nimikkeet

Koneoppimissinsinööri

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Tuotanto-ohjelmistoinsinööri

Järjestelmäinsinööri

Tutkimustieteentekijä

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Waymo in Poland on vuosittainen kokonaiskorvaus PLN 422,957. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Waymo Ohjelmistoinsinööri roolille in Poland ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on PLN 328,647.

Muut resurssit