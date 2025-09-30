Yritysluettelo
Waymo
Waymo Tuotepäällikkö Palkat sijainnissa San Francisco Bay Area

Tuotepäällikkö mediaanikorvaus in San Francisco Bay Area Waymo:ssa on yhteensä $418K per year. Katso Waymo:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Mediaanipalkka
company icon
Waymo
Product Manager
San Francisco, CA
Yhteensä vuodessa
$418K
Taso
L5
Peruspalkka
$233K
Stock (/yr)
$150K
Bonus
$35K
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
7 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Waymo?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
WMU

Waymo-yhtiössä WMUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

WMUs are Waymo's version of RSUs



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotepäällikkö roolille yrityksessä Waymo in San Francisco Bay Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $575,791. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Waymo Tuotepäällikkö roolille in San Francisco Bay Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $393,000.

