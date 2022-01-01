Yritysluettelo
Waymo
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Waymo Palkat

Waymo:n palkka vaihtelee $59,623 kokonaiskorvauksena vuodessa Tietotekniikan asiantuntija (IT) -tehtävässä alemman pään mukaan $950,000 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Waymo. Viimeksi päivitetty: 8/27/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ohjelmistoinsinööri
L3 $236K
L4 $317K
L5 $419K
L6 $576K
L7 $900K

Koneoppimissinsinööri

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Tuotanto-ohjelmistoinsinööri

Järjestelmäinsinööri

Tutkimustieteentekijä

Tekninen ohjelmapäällikkö
L4 $254K
L5 $327K
L6 $457K
Data-asiantuntija
L4 $255K
L5 $339K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

82 46
82 46
Laitteistoinsinööri
L5 $394K
L6 $479K
Tuotepäällikkö
Median $418K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $950K
Ohjelmapäällikkö
Median $194K
Henkilöstöhallinto
Median $145K
Rekrytoija
Median $173K
Koneinsinööri
Median $378K
Kirjanpitäjä
$98K

Tekninen kirjanpitäjä

Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$358K
Liiketoiminta-analyytikko
$392K
Liiketoimintakehitys
$510K
Data-tieteen päällikkö
$390K
Talousanalyytikko
$265K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$59.6K
Markkinointioperaatiot
$209K
Tuotesuunnittelija
$118K
Projektipäällikkö
$543K
UX-tutkija
$125K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
WMU

Waymo-yhtiössä WMUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

WMUs are Waymo's version of RSUs

Onko sinulla kysymys? Kysy yhteisöltä.

Vieraile Levels.fyi-yhteisössä keskustellaksesi eri yritysten työntekijöiden kanssa, saadaksesi uraneuvoja ja paljon muuta.

Vieraile nyt!

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Waymo on Ohjelmistokehityspäällikkö vuosittaisella kokonaiskorvauksella $950,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Waymo ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $338,893.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Waymo ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Argo AI
  • Noom
  • Tango
  • Survios
  • Instacart
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit