Walker & Dunlop Palkat

Walker & Dunlop:n palkka vaihtelee $70,350 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $310,440 Datatieteen päällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Walker & Dunlop. Viimeksi päivitetty: 11/23/2025

Datatieteen päällikkö
$310K
Talousanalyytikko
$219K
Ohjelmistosuunnittelija
$70.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ohjelmistokehityspäällikkö
$173K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Walker & Dunlop on Datatieteen päällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $310,440. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Walker & Dunlop ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $196,180.

