Yritysluettelo
VVDN Technologies
VVDN Technologies Palkat

VVDN Technologies:n palkka vaihtelee $1,172 kokonaiskorvauksena vuodessa Laitteistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $122,400 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä VVDN Technologies. Viimeksi päivitetty: 11/13/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $100K
Laitteistoinsinööri
$1.2K
Tuotesuunnittelija
$4.6K

Tuotepäällikkö
$122K
Ratkaisuarkkitehti
$39.7K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä VVDN Technologies on Tuotepäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $122,400. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä VVDN Technologies ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $39,689.

