Vulcan Cyber Palkat

Vulcan Cyber:n palkka vaihtelee $129,052 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $174,125 Myynti-insinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Vulcan Cyber. Viimeksi päivitetty: 11/13/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $129K
Markkinointioperaatiot
$148K
Myynti-insinööri
$174K

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Vulcan Cyber on Myynti-insinööri at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $174,125. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Vulcan Cyber ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $147,900.

Muut resurssit