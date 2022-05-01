Yritysluettelo
VTEX
VTEX Palkat

VTEX:n palkka vaihtelee $30,845 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $215,070 Myynti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä VTEX. Viimeksi päivitetty: 11/13/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Software Engineer $30.8K
Senior Software Engineer $42.3K
Liikkeenjohdon konsultti
$84.1K
Markkinointi
$80.2K

Tuotesuunnittelija
$51.6K
Tuotepäällikkö
$60K
Myynti
$215K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$212K
Ratkaisuarkkitehti
$66.5K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä VTEX on Myynti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $215,070. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä VTEX ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $66,455.

