VTB
VTB Palkat

VTB:n palkka vaihtelee $23,780 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $165,340 Tietotekniikan asiantuntija (IT) -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä VTB. Viimeksi päivitetty: 9/11/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $41.3K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Data-insinööri

DevOps-insinööri

Data-asiantuntija
Median $32.8K
Ratkaisuarkkitehti
Median $83.8K

Tuotesuunnittelija
Median $44.9K
Projektipäällikkö
Median $40.3K
Liiketoiminta-analyytikko
Median $41.1K
Tuotepäällikkö
Median $54K
Data-analyytikko
$23.8K
Talousanalyytikko
$44.9K
Henkilöstöhallinto
$89.8K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$165K
Markkinointi
$52.7K
Myynti
$34.1K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$128K
Pääomasijoittaja
$117K
UKK

The highest paying role reported at VTB is Tietotekniikan asiantuntija (IT) at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $165,340. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VTB is $44,919.

