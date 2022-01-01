Yritysluettelo
Volvo Car Palkat

Volvo Car:n palkka vaihtelee $4,814 kokonaiskorvauksena vuodessa Tekninen kirjoittaja -tehtävässä alemman pään mukaan $201,000 Liiketoimintaoperaatiot -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Volvo Car. Viimeksi päivitetty: 10/17/2025

Ohjelmistoinsinööri
Median $66.3K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri

Tuotepäällikkö
Median $71.1K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $96.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Data-asiantuntija
Median $64K
Kirjanpitäjä
$24.1K
Liiketoimintaoperaatiot
$201K
Liiketoiminta-analyytikko
$82.6K
Data-analyytikko
$58.7K
Laitteistoinsinööri
$22.6K
Teollinen muotoilija
$5.9K
Markkinointi
$52.6K
Koneinsinööri
$24.9K
Tuotesuunnittelija
$83K
Rekrytoija
$90.2K
Ratkaisuarkkitehti
$69K
Tekninen kirjoittaja
$4.8K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Volvo Car on Liiketoimintaoperaatiot at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $201,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Volvo Car ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $65,187.

