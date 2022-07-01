Yritysluettelo
Voloridge Investment Management
Voloridge Investment Management Palkat

Voloridge Investment Management:n palkka vaihtelee $78,499 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $489,600 Data-tieteen päällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Voloridge Investment Management. Viimeksi päivitetty: 10/17/2025

Ohjelmistoinsinööri
Median $200K
Data-analyytikko
$78.5K
Data-tieteen päällikkö
$490K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Data-asiantuntija
$248K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Voloridge Investment Management on Data-tieteen päällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $489,600. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Voloridge Investment Management ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $224,176.

