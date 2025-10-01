Yritysluettelo
VMware
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistoinsinööri

  • Kaikki Ohjelmistoinsinööri -palkat

  • Sofia City Province

VMware Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Sofia City Province

Ohjelmistoinsinööri korvaus in Sofia City Province VMware:ssa vaihtelee BGN 45K per year P1 -tasolta BGN 224K per year Staff Engineer 2 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Sofia City Province on yhteensä BGN 115K. Katso VMware:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
MTS 1
P1(Lähtötaso)
BGN 45K
BGN 38.8K
BGN 3.9K
BGN 2.3K
MTS 2
P2
BGN 73.9K
BGN 56.8K
BGN 11.5K
BGN 5.6K
MTS 3
P3
BGN 101K
BGN 79.2K
BGN 15.8K
BGN 5.5K
Senior MTS
P4
BGN 121K
BGN 93.9K
BGN 18.9K
BGN 7.8K
Näytä 5 Lisää tasoja
Lisää korvausVertaa tasoja

BGN 278K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

VMware-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (12.50% puolivuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (12.50% puolivuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (12.50% puolivuosittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistoinsinööri tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

Sisältyvät nimikkeet

Lähetä uusi nimike

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Verkkoinsinööri

Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri

Tuotanto-ohjelmistoinsinööri

Sivustoluotettavuusinsinööri

Järjestelmäinsinööri

UKK

The highest paying salary package reported for a Ohjelmistoinsinööri at VMware in Sofia City Province sits at a yearly total compensation of BGN 224,075. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VMware for the Ohjelmistoinsinööri role in Sofia City Province is BGN 108,363.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle VMware ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Qualtrics
  • DigitalOcean
  • LivePerson
  • Microsoft
  • Oracle
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit