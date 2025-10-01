Ohjelmistoinsinööri korvaus in Pune Metropolitan Region VMware:ssa vaihtelee ₹2.25M per year P1 -tasolta ₹8.4M per year Staff Engineer 1 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Pune Metropolitan Region on yhteensä ₹4.82M. Katso VMware:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
MTS 1
₹2.23M
₹1.4M
₹614K
₹212K
MTS 2
₹2.55M
₹2.13M
₹320K
₹94.2K
MTS 3
₹4.09M
₹3.24M
₹672K
₹181K
Senior MTS
₹6.13M
₹4.53M
₹1.1M
₹495K
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
VMware-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (12.50% puolivuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (12.50% puolivuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (12.50% puolivuosittain)
