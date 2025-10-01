Yritysluettelo
VMware
  • Palkat
  • Ohjelmistoinsinööri

  • Kaikki Ohjelmistoinsinööri -palkat

  • New York City Area

VMware Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa New York City Area

Ohjelmistoinsinööri korvaus in New York City Area VMware:ssa vaihtelee $133K per year P1 -tasolta $295K per year Staff Engineer 1 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in New York City Area on yhteensä $184K. Katso VMware:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
MTS 1
P1(Lähtötaso)
$133K
$110K
$6.7K
$16.7K
MTS 2
P2
$155K
$129K
$12.2K
$13.7K
MTS 3
P3
$182K
$154K
$13.8K
$13.8K
Senior MTS
P4
$205K
$180K
$18.9K
$6.6K
$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

VMware-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (12.50% puolivuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (12.50% puolivuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (12.50% puolivuosittain)



Sisältyvät nimikkeet

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Verkkoinsinööri

Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri

Tuotanto-ohjelmistoinsinööri

Sivustoluotettavuusinsinööri

Järjestelmäinsinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä VMware in New York City Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $295,400. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä VMware Ohjelmistoinsinööri roolille in New York City Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $155,000.

Muut resurssit