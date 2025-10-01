Yritysluettelo
VMware
VMware Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Ireland

Ohjelmistoinsinööri korvaus in Ireland VMware:ssa vaihtelee €85.7K per year P1 -tasolta €176K per year Staff Engineer 1 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Ireland on yhteensä €130K. Katso VMware:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
MTS 1
P1(Lähtötaso)
€85.7K
€77.1K
€0
€8.6K
MTS 2
P2
€82.1K
€65.7K
€7.6K
€8.7K
MTS 3
P3
€114K
€84.9K
€19.2K
€9.5K
Senior MTS
P4
€150K
€106K
€31.7K
€12K
€142K

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

VMware-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (12.50% puolivuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (12.50% puolivuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (12.50% puolivuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä VMware in Ireland on vuosittainen kokonaiskorvaus €180,035. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä VMware Ohjelmistoinsinööri roolille in Ireland ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €124,097.

Muut resurssit