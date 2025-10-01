Tuotepäällikkö korvaus in San Francisco Bay Area VMware:ssa vaihtelee $193K per year P3 -tasolta $460K per year P7 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in San Francisco Bay Area on yhteensä $310K. Katso VMware:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
P3
$193K
$155K
$18.8K
$19.2K
P4
$248K
$186K
$34K
$28K
P5
$277K
$208K
$35.2K
$33.3K
P6
$319K
$234K
$50.6K
$34.9K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
VMware-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (12.50% puolivuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (12.50% puolivuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (12.50% puolivuosittain)