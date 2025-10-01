Tuotepäällikkö korvaus in India VMware:ssa vaihtelee ₹4.29M per year P3 -tasolta ₹13.27M per year P6 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹5.75M. Katso VMware:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
P3
₹4.29M
₹3.8M
₹236K
₹253K
P4
₹6.86M
₹5.1M
₹1.26M
₹498K
P5
₹11.43M
₹6.88M
₹3.46M
₹1.08M
P6
₹13.27M
₹8.27M
₹3.3M
₹1.69M
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
Palkkoja ei löytynyt
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
VMware-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (12.50% puolivuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (12.50% puolivuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (12.50% puolivuosittain)